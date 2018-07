Levante fatura primeira vitória no Campeonato Espanhol

MADRI - Na abertura da terceira rodada, o Levante somou nesta sexta-feira a sua primeira vitória no Campeonato Espanhol. Após levar de 7 a 0 do Barcelona na estreia e de empatar sem gols com o Sevilla, o time conseguiu ganhar fora de casa do Rayo Vallecano, por 2 a 1, e chegou aos quatro pontos.

O Levante saiu na frente, com o gol de Ruben Garcia Santos aos 26 minutos de jogo. Na segunda etapa, o Rayo Vallecano ainda empatou com Larrivey aos 34, depois de ter perdido Bangoura por expulsão. Mas o time visitante chegou à vitória nos acréscimos, graças a Andreas Ivanschitz.

Em outro jogo disputado nesta sexta-feira, o Almería recebeu o Elche e ficou no empate por 2 a 2 - Soriano e Verza marcaram para o time da casa, enquanto Albacar e Boayke deixaram tudo igual. Assim, as duas equipes ficaram com os mesmos dois pontos somados no Campeonato Espanhol.

Neste sábado, acontecem mais três jogos: Celta x Granada, Valladolid x Getafe e Osasuna x Villarreal. Por enquanto, o Campeonato Espanhol tem cinco times com aproveitamento 100%, todos com seis pontos somados: Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal e Real Madrid.