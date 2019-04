Levante goleia Betis por 4 a 0 e se distancia da zona de rebaixamento do Espanhol

O Levante fez valer com eficiência o fator campo ao golear o Betis por 4 a 0, nesta quarta-feira, em Valência, e se distanciou um pouco da zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time assumiu a 14ª posição, com 37 pontos, e abriu três de vantagem sobre o Girona, o 18º e que hoje encabeça a área de risco da tabela da competição.

Campaá e Loren (contra) garantiram ao Levante a vantagem de 2 a 0 já no primeiro tempo do duelo desta quarta. Na etapa final, Morales, cobrando pênalti, e Coke balançaram as redes para assegurar a goleada sobre a equipe de Sevilha, que estacionou nos 43 pontos e figura na 10ª colocação.

Para o Levante, o triunfo foi muito importante também pelo fato de que enfrentará o poderoso Barcelona, neste sábado, no Camp Nou, onde os donos da casa jogarão precisando de uma vitória para conquistar o título espanhol com três rodadas de antecipação para o fim da competição.

Em outro duelo encerrado na noite desta quarta pelo torneio, o Athletic Bilbao superou o Leganés por 1 a 0, fora de casa, com um gol de En-Nesyri, e se isolou na sétima posição, com 49 pontos. Com isso, manteve a esperança de brigar por uma vaga na Liga Europa. Valencia e Sevilla, empatados com 52 pontos nas respectivas quinta e sexta colocações, ocupam os dois postos na zona de classificação para o torneio continental.

Já o Leganés é o 12º colocado, com 41 pontos, e agora está dois atrás do Espanyol, que em outra partida da noite empatou por 1 a 1 com o Celta, em Barcelona, e subiu para a nona posição, com 43 pontos. A equipe de Vigo, que saiu atrás no placar e garantiu o igualdade no segundo tempo com um gol do atacante uruguaio Maxi Gómez, caiu para o 15º lugar, com 36 pontos, ficando logo atrás do Levante.