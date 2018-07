Levante goleia Mallorca e entra na zona pra Liga Europa

Já o Mallorca, depois de um bom início de competição, chegou à décima partida consecutiva sem vitória e já se vê na briga contra o rebaixamento, na 17.ª colocação, com 13 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Athletic Bilbao, no sábado, enquanto o Levante encara o Zaragoza, no domingo.

Apesar da goleada, o começo de jogo foi equilibrado e o Levante só conseguiu abrir o placar aos 42 minutos, com o nigeriano Obafemi Martins. Aproveitando-se do desespero do adversário, o time da casa definiu a goleada em 13 minutos no segundo tempo. Aos quatro, David Navarro aumentou. Aos 10, Rubén Garcia marcou o seu e aos 13, Iborra selou o placar.