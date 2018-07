Levante perde mais uma e se afunda no rebaixamento

Segundo time da cidade de Valência, o Levante segue muito mal na temporada do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da nona rodada, a equipe que leva as mesmas cores do Barcelona perdeu do Celta, por 3 a 0, em Vigo, chegando à sua sexta derrota na competição.

Com apenas uma vitória, o Levante é o penúltimo colocado, ficando à frente só do Córdoba, equipe que volta à primeira divisão após 42 anos. Do outro lado, o Celta chegou ao sexto lugar, com 16 pontos, voltando a vencer após dois tropeços. Se continuar assim, o time de Vigo fica com uma vaga na Liga dos Campeões.

Nesta sexta-feira, o placar foi aberto aos 27 minutos de jogo com o argentino Larrivey, que recebeu bola em posição de impedimento. O atacante de 30 anos também fez o segundo, já no final do jogo, aos 38 minutos do segundo tempo. Ainda havia tempo para, aos 45, Álex López completar o placar para o time do brasileiro Charles.