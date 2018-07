Levante supera Bilbao de virada e fica longe da degola no Espanhol

O Levante derrotou o Athletic Bilbao de virada por 3 a 1, fora de casa, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, nesta segunda-feira, e está praticamente livre do rebaixamento no Campeonato Espanhol. O duelo foi válido pela 34.ª rodada do torneio.

Com o triunfo essencial, o Levante fica muito perto de se livrar do risco de queda, pois vai a 37 pontos e fica nove à frente do La Coruña, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Assim, para garantir a permanência matematicamente na primeira divisão espanhola, o Levante precisa de apenas três pontos contra o Sevilla na próxima rodada, a 35.ª da competição, o que rebaixaria o La Coruña, treinado pelo holandês Clarence Seedorf.

O Athletic Bilbao não tem mais pretensões no torneio, já que soma 40 pontos e ocupa a 14.ª posição, longe de estar apto a brigar pelas competições europeias. O próximo compromisso da equipe será contra a Real Sociedad, neste sábado, em San Sebastián, no clássico do País Basco.

O meia Enis Bardhi foi decisivo para a vitória. Após ver o seu time sair atrás do placar no começo da partida, ele marcou dois golaços de falta em dois minutos no final da primeira etapa e comandou a virada do Levante, que segurou a vantagem e ainda aumentou o placar com Morales nos acréscimos da etapa final.

A rodada ainda terá dois jogos no dia 8 de maio. Os confrontos Barcelona x Villarreal e Sevilla x Real Madrid foram adiados em razão da disputa da final da Copa do Rei, conquistada pelo clube da Catalunha no último sábado com a goleada de 5 a 0 sobre o Sevilla.