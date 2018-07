Levante vira sobre o Elche e sobe na tabela do Campeonato Espanhol

VALÊNCIA - O Levante conseguiu sua quinta vitória na atual temporada do Campeonato Espanhol em jogo isolado desta sexta-feira, na abertura da 16.ª rodada. Em casa, a equipe saiu perdendo diante do Elche, mas alcançou a virada e o triunfo por 2 a 1 graças a Barral, autor dos dois gols.

O resultado colocou o Levante provisoriamente na décima colocação, com 20 pontos. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a dura tarefa de duelar com o Atlético de Madrid, sábado que vem, dia 21, fora de casa. Por outro lado, o Elche é o 12.º lugar, com 17 pontos, e volta a campo para pegar o Málaga, em casa, sexta que vem.

Mesmo fora de casa, o Elche abriu o placar aos 25 minutos, quando Botía escorou cobrança de falta e Sapunaru aproveitou para marcar. Aos 41, no entanto, Barral começou a decidir. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e desviou de cabeça, com estilo, para marcar. Já na etapa final, o próprio atacante virou, aos 35 minutos, novamente de cabeça.