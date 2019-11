Levante x Barcelona: como ver ao vivo ao jogo pelo Espanhol

De olho em manter a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Levante neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia, em Valencia, em duelo válido pela 12ª rodada. A partida terá transmissão da ESPN.

O Barcelona chega para o confronto em sua melhor fase na temporada. Depois de um começo irregular, a equipe comandada por Ernesto Valverde está com 22 pontos, um a mais que o Real Madrid, e soma cinco vitórias consecutivas no Espanhol (Villarreal, Getafe, Sevilla, Eibar e Valladolid). Muito deste bom momento se deve a recuperação física de Messi, que na última partida fez nada menos que dois gols e deu duas assistências.

Do lado mandante, a grande esperança de um bom resultado está nas mãos do goleiro Aitor Fernández. O Espanhol de 28 anos foi titular em todas as 11 partidas da equipe até o momento. Os comandados do técnico Paco López estão 11ª posição na tabela de classificação e vêm de vitória na última rodada contra a Real Sociedad, fora de casa, por 2 a 1.