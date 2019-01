Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo e horário da partida

Levante e Barcelona jogam nesta quinta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. O jogo da volta acontece na quinta-feira da semana que vem, dia 17.

Levante x Barcelona não terá transmissão para o Brasil. O Barça vem de uma sequência de nove partidas sem derrotas, sendo sete vitórias e dois empates. No último domingo, derrotou o Getafe por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.

Já o Levante vem de quatro partidas sem vencer. Foram dois empates e duas derrotas. Na última sexta, ficou no 2 a 2 com o Girona, também pelo Espanhol.

Na Copa do Rei, o Barcelona se classificou na rodada passada sem esforços. Venceu o Cultural Leonesa por 1 a 0, no jogo de ida, e depois goleou o adversário por 4 a 1, em casa. Quanto ao Levante, a equipe empatou em 1 a 1 com o Lugo, fora de casa, e depois fez o dever de casa e bateu o rival por 2 a 0.