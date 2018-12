Levante x Barcelona: onde assistir e horário do confronto pelo Espanhol

Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo, às 17h45 (horário de Brasília), no Ciutat de Valencia, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Valencia busca um resultado positivo para se aproximar dos primeiros colocados e o Barça busca se manter na liderança.

Levante x Barcelona terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Levante vem de um empate por 4 a 4 com o Eibar, pelo Campeonato Espanhol e necessita de um resultado positivo para não se distanciar da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Já o Barcelona iniciou a rodada na ponta da tabela, com 31 pontos, e na última terça-feira empatou por 1 a 1 com o Tottenham, pela Liga dos Campeões. No Espanhol, superou o rival catalão Espanyol por 4 a 0, no sábado passado.