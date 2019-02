Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo na TV a partida pelo Espanhol

Com a cabeça no clássico com o Barcelona, o Real Madrid visita o Levante neste domingo, às 16h45 (de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue precisa se reabilitar após a derrota na última rodada, mas também se preparar para o reencontro com o rival.

Onde assistir Levante x Real Madrid?

Levante x Real Madrid terá transmissão da ESPN Brasil. O Real entra em campo na terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 45 pontos. Já o Levante iniciou a rodada apenas na 13ª colocação e mais perto da zona de rebaixamento do que da classificação para as competições europeias.

O Real Madrid inicia uma semana importante e decisiva para a sequência da temporada. O time comandado por Santiago Solari enfrenta o Levante neste domingo e depois encara o Barcelona duas vezes seguidas. Na quarta-feira, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Rei - no primeiro jogo, empate por 1 a 1 - e depois encara o rival pelo Espanhol. As duas partidas serão no Santiago Bernabéu. E na última rodada do Espanhol, o Real ainda perdeu em casa para o Girona, por 2 a 1.

O Levante tem apenas o Campeonato Espanhol para se preocupar e sua campanha tem sido de altos e baixos. Na rodada passada, goleou fora de casa o Celta por 4 a 1. Após o duelo com o Real, o time de Valencia enfrentará Leganés, Villarreal e Real Sociedad, na ordem.