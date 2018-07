Leverkusen acorda e faz 3 para vencer o Paderborn no Alemão

Em confronto movimentado no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer acordou nos últimos momentos da partida e fez 3 a 0 em cima do Paderborn, garantindo a quarta colocação na tabela de classificação, com 39 pontos. No outro jogo de domingo, o Colônia recebeu o Eintracht Frankfurt e venceu por 4 a 2, subindo para a 11ª posição, com 28 pontos.

O destaque da partida em Paderborn foi o sul-coreano Son, que desequilibrou o duelo para os visitantes de Leverkusen ao marcar dois gols, aos 39 e aos 48 do segundo tempo, já nos descontos, em boas jogadas de oportunismo, aproveitando assistência de Castro e falha na defesa do Paderborn. O primeiro gol do duelo foi feito por Papadopoulos, em outra boa jogada de Castro.

No outro confronto deste domingo, o Colônia fez um duelo emocionante contra o Eintracht Frankfurt diante de mais de 50 mil espectadores em seu estádio. A partida foi disputada lance a lance, e o time da casa saiu com a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, graças ao gol de Deyverson, aos 28 minutos de jogo.

Na volta para a etapa final, Meier descontou para o time de Frankfurt, aos 13. Com a ajuda da torcida, o Colônia pressionou os visitantes e conseguiu fazer 2 a 1 aos 27, com Risse. Osako ampliou aos 34 e Ujah fez o quarto aos 37. Meier ainda descontou para o Frankfurt nos descontos, de pênalti, para dar números finais ao confronto.