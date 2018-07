Leverkusen bate Augsburg e é vice-lider no campeonato alemão

Kiessling aproveitou de cabeça a sobra de uma cobrança de falta de Gonzalo Castro aos 26 minutos, juntando-se a Mario Mandzukic, do Bayern de Munique, como artilheiro da liga com 15 gols na atual temporada.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o atacante, que vem sendo regularmente esnobado pelo técnico da seleção alemã, Joachim Loew, ajeitou para Lars Bender e levou o Leverkusen aos 41 pontos em sua primeira vitória em quatro jogos.

Sascha Moelders fez um gol merecido para os visitantes a um minuto do final, mas era tarde demais.

O campeão Borussia Dortmund, com 39 pontos, recebe o Frankfurt ainda neste sábado. Líder disparado, o Bayern de Munique soma 57 pontos desde sua vitória de 2 x 0 sobre o Wolfsburg na sexta-feira, quando Mandzukic e o holandês Arjen Robben garantiram o placar.

O Schalke, que compete na Liga dos Campeões, teve que agradecer o novo contratado Michel Bastos pelo empate de 2 x 2 com o Mainz.

O brasileiro anulou a vantagem do rival duas vezes, incluindo o gol de empate aos 37 da etapa complementar, seu terceiro desde que chegou no clube no início do ano.O Schalke está em oitavo com 30 pontos, já que só venceu uma de suas 11 últimas partidas.

O Hamburgo se aproximou da briga por uma vaga europeia batendo o Borussia Mönchengladbach por 1 x 0 graças ao primeiro gol de Rafael van der Vaart em cinco meses.

O holandês chutou de 25 metros no canto superior e encerrou sua seca de gols, levando seu time à sexta colocação com 34 pontos.

O Freiburg derrotou o Bremen por 3 x 2 e o Fürth teve Varga expulso e perdeu de 1 x 0 do Düsseldorf. (Por Karolos Grohmann)