Leverkusen e Schalke vencem e avançam às oitavas da Copa da Alemanha

Os tradicionais Bayer Leverkusen e Schalke 04 fizeram sua parte e avançaram às oitavas de final da Copa da Alemanha nesta terça-feira. Em casa, o Leverkusen recebeu o Union Berlin e não tomou conhecimento do adversário, ao vencê-lo por 4 a 1. Já o Schalke visitou o Wehen e também passou com tranquilidade, por 3 a 1.

Diante do Union Berlin, que disputa a segunda divisão nacional, o Leverkusen se impôs para golear com tranquilidade. Apenas nono colocado no Campeonato Alemão, o time aproveitou a fragilidade do adversário para golear, com direito a gol do brasileiro Wendell, ex-Grêmio, de pênalti. O ex-colorado Aránguiz também marcou, assim como o argentino Alario e Julian Brandt. Daube descontou.

Já o Schalke encarou um adversário da terceira divisão alemã e não teve trabalho para também se garantir nas oitavas. Franco Di Santo, Burgstaller e Mintzel, contra, abriram vantagem confortável para o time de Gelsenkirchen, quinto colocado do Campeonato Nacional. Blacha diminuiu no fim para os donos da casa.

Outro time da elite alemã que entrou em campo nesta terça foi o Borussia Mönchengladbach. E com bem mais dificuldade, a equipe passou pelo Fortuna Düsseldorf, por 1 a 0, com o gol de Thorgan Hazard. Já o Paderborn recebeu o Bochum e avançou às oitavas graças ao triunfo por 2 a 0.