Leverkusen e Wolfsburg empatam e seguem entre os últimos do Alemão

Duas das principais decepções do Campeonato Alemão nesta temporada, Bayer Leverkusen e Wolfsburg se enfrentaram neste domingo e não passaram de um empate. Atuando em casa, o Leverkusen esteve à frente do placar por duas vezes, mas cedeu o 2 a 2 que acabou sendo ruim para ambos os lados.

+Liga Alemã parabeniza jogadores do Hertha

Com o resultado, o Leverkusen chegou a nove pontos, na 12.ª colocação. Já o Wolfsburg vive situação ainda pior, tem oito pontos e é o 14.º, a um ponto do Freiburg, que hoje teria que disputar o playoff para não ser rebaixado.

As duas equipes precisavam do triunfo neste domingo, o que deixou o jogo aberto. O Leverkusen abriu o placar aos 28 minutos com Lars Bender, que aproveitou bate-rebate após escanteio e chutou cruzado. Ainda no primeiro tempo, porém, saiu o empate. Verhaegh cruzou da direita e Origi subiu muito para testar para a rede.

Na etapa final, o Leverkusen voltou à frente aos 15 minutos, quando o brasileiro Wendell, ex-Grêmio, recebeu pela esquerda e cruzou no pé de Alario, que finalizou para o gol. Mas a história se repetiu. Jakub Blaszczykowski, o Kuba, recebeu de Didavi e dominou já dando belo corte no zagueiro. De frente para o goleiro, tocou no canto esquerdo para selar o resultado.

As duas equipes só voltam a campo no fim de semana que vem, pelo Alemão. No sábado, o Bayer Leverkusen visita o Borussia Mönchengladbach. Já no dia seguinte, o Wolfsburg recebe o Hoffenheim.