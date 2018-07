Leverkusen encerra invencibilidade do Bayern de Munique

O gol da vitória de Sam, que veio a três minutos do final, selou o primeiro êxito dos visitantes na casa do rival em 23 anos e encerrou a sequência de oito vitórias consecutivas do Bayern.

Stefan Kiessling colocou o Leverkusen na frente no primeiro tempo, mas Mario Mandzukic, artilheiro do Campeonato Alemão, empatou aos 32 minutos da etapa final com seu oitavo gol na temporada.

O resultado deixa o Bayern com 24 pontos, e o Schalke vai para a segunda colocação depois de bater o Nuremberg por 1 x 0, no sábado.

Mais cedo, o Eintracht Frankfurt perdeu de 2 x 1 para o Stuttgart e caiu para terceiro, com 19 pontos, e o campeão Borussia Dortmund tem quatro pontos a menos na quarta posição da tabela.

O Bayern só precisou de dois minutos para mostrar a que veio, chegando perigosamente perto do gol com uma iniciativa de Bastian Schweinsteiger que passou perto do travessão.

Sem Franck Ribery e Javi Martínez, contundidos, mas com Arjen Robben de volta ao banco após um mês fora com um problema nas costas, o time da casa atacou incansavelmente e dominou o primeiro tempo.

Bernd Leno, goleiro do Leverkusen, logo teve que agir, salvando uma cabeça à queima-roupa de Mandzukic, que subiu alto para receber um cruzamento bem cronometrado de Holger Badstuber.

Os visitantes, entretanto, ignoraram a tendência do jogo e conferiram novamente quando Kiessling, que busca voltar à seleção alemã, finalizou um contra-ataque veloz e fez seu sexto gol na atual campanha.

O Bayern tirou Xherdan Shaqiri e Robben do banco no segundo tempo e os visitantes aguentaram a pressão, enquanto esperavam uma nova chance de surpreender.

Leno estava bem posicionado para bloquear um tiro longo de Shaqiri, mas não pode fazer nada quando o reserva Claudio Pizarro interceptou um cruzamento na área e Mandzukic mandou o gol de empate para dentro da rede.

Sam garantiu a vitória improvável com a cabeçada desviada e Pizarro, do Bayern, ainda acertou o travessão nos momentos finais.

(Por Karolos Grohmann)