Leverkusen leva empate do CSKA na Rússia e perde chance de liderar grupo

O Bayer Leverkusen perdeu boa chance de assumir a liderança do Grupo E da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Mesmo na Rússia, saiu na frente do CSKA Moscou, manteve a frente por boa parte do jogo, mas levou o empate e teve que se contentar com o 1 a 1, pela penúltima rodada da fase de grupos.

O resultado manteve o time alemão na vice-liderança, com sete pontos, em uma das chaves mais emboladas da competição. O CSKA, por sua vez, ainda não venceu, tem três pontos na lanterna e viu qualquer chance de classificação ir por água abaixo nesta terça. O líder Monaco, com oito pontos, e o terceiro colocado Tottenham, com quatro, se enfrentam mais tarde.

Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o Leverkusen abriu o placar aos 15 minutos. Após jogada ensaiada em cobrança de falta, Kampl recebeu pela direita e cruzou. A defesa do CSKA tentou fazer linha de impedimento, mas Volland apareceu sozinho para dominar com liberdade e bater para o gol.

O gol acordou o CSKA, que foi para cima e dominou o segundo tempo desde o primeiro minuto. Leno chegou a salvar uma bola sobre a linha de gol antes do empate, que saiu aos 29. Após cruzamento da esquerda, Henrichs tentou bloquear e acertou uma voadora no braço do brasileiro Mário Fernandes. Natcho foi para a cobrança, no canto direito do goleiro, e empatou.

Como na Liga dos Campeões o confronto direto é o primeiro critério de desempate, o Leverkusen estará classificado para as oitavas se o Tottenham perder para o Monaco nesta terça. Caso contrário, precisará do resultado na última rodada, justamente diante do Monaco, dia 7 de dezembro, em casa. O CSKA, por sua vez, encerra a participação contra o Tottenham no mesmo dia, em Londres.