Leverkusen perde e deixa Bayern de Munique mais perto do título

LEVERKUSEN - O Bayer Leverkusen voltou a tropeçar neste sábado e deixou o Bayern de Munique ainda mais perto do título do Campeonato Alemão. Jogando em casa, o time de Leverkusen foi derrotado pelo Schalke por 2 a 1, pela 21.ª rodada.

O resultado ampliou a vantagem no Bayern de Munique na primeira colocação. O time de Josep Guardiola tem agora 16 pontos de frente diante do vice-líder - 59 a 43. Mais cedo, a equipe de Munique goleara o Freiburg por 4 a 0, em casa.

Em Leverkusen, o time da casa foi dominado pelo Schalke, que vem se aproximando dos líderes da tabela. Leon Goretzka abriu o placar aos 28 minutos de jogo. E Huntelaar aumentou a vantagem aos 29 da segunda etapa.

Antes do segundo gol, o Leverkusen chegou a empatar o duelo. Mas com gol contra do brasileiro Felipe Santana. Huntelaar acabou sacramentando a vitória que deixou o Schalke na quarta colocação, com 40 pontos.

No próximo sábado, o Leverkusen vai visitar o Wolfsburg. O Schalke receberá o Mainz, na sexta-feira. E o líder Bayern de Munique jogará somente na segunda-feira, dia 23, contra o Hannover.