Leverkusen perde em casa e Bayern dispara no Campeonato Alemão

LEVERKUSEN - O vice-líder Bayer Leverkusen foi surpreendido pelo Eintracht Frankfurt neste domingo e, mesmo atuando em casa, perdeu por 1 a 0 no encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Alemão. Quem comemorou o resultado foi o Bayern de Munique, que, assim, abriu distância na liderança da competição.

O Bayer estacionou nos 37 pontos, agora sete atrás do Bayern, que dá mostras de que não terá dificuldade para conquistar mais um título alemão nessa temporada. O time de Leverkusen volta a campo no sábado que vem para pegar o Werder Bremen fora de casa. Já o Eintracht Frankfurt subiu para 14 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento, e enfrentará na próxima rodada o Augsburg, sexta-feira, em casa.

O jogo deste domingo foi bastante equilibrado, mas os visitantes chegaram ao gol da vitória no segundo tempo. Aos 16 minutos, Russ recebeu cruzamento da direita e cabeceou firme. Já nos acréscimos, o Eintracht teve a chance de aumentar, mas Joselu perdeu um pênalti. No entanto, já era tarde para que o Bayer buscasse a reação.

No outro jogo do dia, o Schalke 04 recebeu o Freiburg e venceu por 2 a 0, com gols de Höfler, contra, e Farfán. O resultado levou a equipe de Gelsenkirchen a 27 pontos, de volta à zona de classificação para a Liga Europa. Já o Freiburg é apenas o 16.º, na zona de rebaixamento, com 11 pontos.