Leverkusen renova com artilheiro do Alemão até 2017 Temendo ver o seu principal jogador acertar com um rival, o Bayer Leverkusen se antecipou e anunciou nesta sexta-feira ter chegado a um acerto para renovar até 2017 o contrato do centroavante Stefan Kiebling, artilheiro da última edição do Campeonato Alemão. O vínculo ainda tinha mais dois anos de duração e expiraria apenas em 2015.