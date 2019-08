Leverkusen, Schalke e Werder Bremen iniciam Copa da Alemanha com goleadas

A primeira fase da Copa da Alemanha registrou muitos gols neste sábado, especialmente nos jogos de Bayer Leverkusen, Schalke 04 e Werder Bremen, que aplicaram goleadas em suas respectivas estreias.

Com gols de Hackenberg (contra), Volland, Bailley e Havertz (Batarilo-Cerdic descontou), o Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do modesto Alemannia Aachen e aplicou 4 a 1 fora de casa, seguindo adiante no torneio.

Outro amplo favorito deste sábado, o Schalke atropelou o pequeno Drochtersen/Assel, também longe de casa, por 5 a 0. Marcaram para o time de Gelsenkirchen Skrzybski, Burgstaller (duas vezes), Caligiuri (de pênalti) e Mercan.

Jogando como visitante em seu próprio estádio, o Weserstadion, o Werder Bremen construiu o placar mais elástico do dia ao massacrar o pequenino SV Atlas Delmenhors por 6 a 1. Osako, Moisander, Rashica, Klaassen, e o veterano Cláudio Pizarro (duas vezes), com Schmidt marcando o gol de honra, foram às redes do confronto.

No único confronto que foi para a decisão por pênaltis na rodada deste sábado, o Hoffenheim empatou no tempo normal com o Wurzburger Kickers pelo placar de 3 a 3 e garantiu a vaga com um 5 a 4 no desempate.

Nos demais jogos do dia, os placares foram os seguintes: Kaiserslautern 2x0 Mainz 05; Dynamo Dassendorf 0x3 Dresden; Freiburg 1x0 Magdeburg; Villingen 1x3 Fortuna Düsseldorf; Viktoria Berlin 0x1 Arminia Bielefeld; Wacker Nordhausen 1x4 Erzgebirge Auê; Verl 2x1 Augsburg; Baunatal 2x3 Bochum e Ulm 0x2 Heidenheim.