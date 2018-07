Leverkusen se garante na fase de grupos da Liga dos Campeões

Em um confronto direto, o Bayer Leverkusen bateu o Hertha Berlin por 2 a 1, neste sábado, em casa, em partida válida pela 32.ª rodada do Campeonato Alemão, e garantiu uma vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

A duas rodadas do final da competição, o Bayer Leverkusen conquistou a sétima vitória consecutiva, chegou a 57 pontos e não pode mais ser alcançado no terceiro lugar. O Hertha Berlin, por sua vez, se prejudicou muito com a derrota, pois estacionou nos 49 pontos e caiu para a quinta posição, que vale uma vaga na Liga Europa, o segundo campeonato em importância no continente.

No jogo deste sábado, os donos da casa saíram na frente logo aos dois minutos de bola rolando. Após erro da zaga em jogada aérea, Julian Brandt apareceu para chutar forte no canto esquerdo do goleiro Rune Jarstein.

Ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, o Hertha Berlin falhou novamente e ajudou o Bayer Leverkusen a ampliar a vantagem. Após cruzamento, a zaga se atrapalhou e Lars Bender fez 2 a 0. Cinco minutos depois, Ibisevic descontou para os visitantes, mas o placar não foi mais modificado até o final da partida.

Na sequência do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen tem pela frente o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, no próximo sábado. No mesmo dia, o Hertha Berlin recebe o Darmstadt em busca de uma vaga na fase de playoffs da Liga dos Campeões.