Leverkusen será teste para forma física do Barça, diz Guardiola

"Eles são fisicamente um time mais forte do que nós, e estarão mais fortes do que nós quando não tivermos a posse (de bola)", disse Guardiola a jornalistas na véspera do jogo de ida, em Leverkusen.

"Eles são perigosos em situações de jogada ensaiada e bola parada, e são muito fortes no alto", disse o técnico do Barcelona, atual campeão europeu de clubes.

O Leverkusen foi o último time a vencer o Barcelona na Alemanha, na longínqua temporada de 2001/2002. Guardiola disse que o Barça precisará controlar a posse de bola contra um time que, na fase de grupos, venceu as três partidas que disputou em casa.

"Minha maior preocupação é conhecer bem o Leverkusen", acrescentou o técnico. "Conheço a força e as virtudes deles. Eles são um time alemão. Se não controlarmos a posse, vamos ter problemas."

Guardiola falou também do amplo favoritismo "blaugrana". "As pessoas acham que, porque a Liga (espanhola) é difícil, vamos simplesmente ganhar a Liga dos Campeões, e se não ganharmos será um fracasso. Nossa meta é competir bem e ver até onde chegamos."

No sábado, o Barça perdeu de 3 x 2 para o Osasuna, e agora está 10 pontos atrás do líder Real Madrid no Campeonato Espanhol.

(Reportagem de Karolos Grohmann)