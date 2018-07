Leverkusen tira invencibilidade do Bayern no Alemão

Mesmo derrotado na nona rodada, o Bayer de Munique tem 24 pontos, quatro a mais que o Schalke 04, o segundo colocado. O Eintracht Frankfurt, que iniciou a rodada como vice-líder, estacionou nos 19 pontos ao perder por 2 a 1 para o Stuttgart, fora de casa, também neste domingo.

Nevava em Munique, mas os dois times trataram de fazer uma partida quente. As chances foram várias dos dois lados e sairia na frente quem aproveitasse primeiro. Aos 40, Schweinsteiger teve a chance de colocar o Bayern na frente, mas Leno pegou. No minuto seguinte, o contra-ataque do Leverkusen foi certeiro. Schurrle rolou e Kiebling mandou para dentro do gol.

Tal como no primeiro tempo, o Bayern era melhor, com o Leverkusen mais preocupado em se defender. A entrada do suíço Shaqiri, de apenas 21 anos, ainda ajudava o time da casa a crescer na partida. Quem fez o gol de empate, aos 32, porém, foi Mandzukic, que cabeceou o cruzamento feito por Pizarro.

No minuto seguinte, o peruano chutou, a bola desviou no croata e foi na trave, impedindo a virada do Bayern. A pressão dos anfitriões era enorme, mas o Leverkusen já previa isso e tinha no contra-ataque o seu plano. E foi assim que saiu o segundo gol. Sidney Sam, que havia acabado de entrara em campo, aproveitou falha de Boateng e cabeceou para voltar a pôr seu time na frente.

O Bayern de Munique, porém, não venderia barato a derrota. Partiu para a pressão nos últimos oito minutos de bola rolando e, aos 48, voltou a acertar a trave, mais uma vez com Pizarro, no último lance do jogo.

Com a vitória, o Bayer Leverkusen é o quinto colocado, com 15 pontos. Ao vencer o Hannover por 3 a 2 fora de casa, o Borussia Mönchengladbach foi a 12, no nono lugar. O Stuttgart tem a mesma pontuação, mas é o oitavo.