Leverkusen vence e assume terceiro posto na Alemanha O Bayer Leverkusen venceu o Colônia por 3 a 2, neste domingo, em casa, e subiu da quarta para a terceira posição do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time chegou ao sexto jogo de invencibilidade e agora está com 29 pontos, apenas um atrás do vice-líder Mainz, que no sábado caiu por 2 a 1 diante do Eintracht Frankfurt. Já o Colônia amarga a 17.ª posição, com apenas 12 pontos em 15 partidas até aqui.