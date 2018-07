Leverkusen vence e reduz folga do Bayern na liderança

Desta forma, o primeiro turno do Alemão chega ao fim com o Bayern tendo nove pontos a mais que o Leverkusen, o segundo colocado - 42 a 33. Em terceiro aparece o Eintracht Frankfurt, com 30, mesma pontuação à qual pode chegar o Borussia Dortmund caso vença o Hoffenheim, domingo, fora de casa.

Na BayArena, o alemão Kiebling fez todo o serviço para o Leverkusen. Ele abriu o placar aos 26 minutos de jogo, aproveitando cruzamento na área. Depois, limpou dois marcadores e tocou para Schürrle bater cruzado e fazer mais um. No terceiro, Kiebling recebeu de Leno e tocou de cobertura, fazendo um belo gol, o seu 12.º no Alemão. Agora ele é o artilheiro isolado.

Logo atrás dele, com 11 gols, aparece Alexander Meier, do Eintracht Frankfurt, que marcou mais uma vez na vitória por 2 a 0, fora de casa, sobre o Wolfsburg. O japonês Inui completou a contagem. Pelo lado dos donos da casa, Josué foi expulso aos 16 minutos, prejudicando o time. Naldo, Fagner e Diego também foram titulares.

Quinto colocado, o Mainz virou sobre o Stuttgart em casa e venceu por 3 a 1, com dois gols de Nicolai Müller (um deles chapelando o goleiro com um toque de letra) e um do equatoriano Soto. Os visitantes haviam aberto o placar num gol contra do goleiro Heinz Müller, que espalmou para dentro do gol um cruzamento.

Em Dusseldorf, o Fortuna fez 2 a 1 no Hannover. Já na briga contra o rebaixamento, Augsburg e Greuther Fürth ficaram no 1 a 1 e seguem iguais, com nove pontos, já distantes 10 pontos do Wolfsburg, primeiro time fora da zona de rebaixamento.