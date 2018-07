Leverkusen vence Mainz e encosta no Werder Bremen

No último sábado, o Werder Bremen empatou com o Kaiserslautern por 0 a 0, mesmo placar do confronto entre Hannover e Hoffenheim, e os dois resultados acabaram favorecendo ao Bayer nesta 18.ª rodada da competição.

No duelo que fechou esta jornada do Alemão neste domingo, o Bayer parecia que encaminharia uma vitória tranquila ao abrir 2 a 0 já no primeiro tempo, após um gol contra de Pospech, aos 11 minutos, e com Friedrich ampliando o placar aos 35. Porém, Polanski e Caligiuri empataram em apenas três minutos, com Polanski e Caligiuri marcando aos 5 e 8 da etapa final. A vitória, entretanto, foi garantida com um gol de Bender, aos 25.

A derrota do Mainz deu continuidade à campanha ruim da equipe, que está na 15.ª colocação, com 18 pontos, apenas um à frente do Kaiserslautern, clube que encabeça a zona de rebaixamento na 16.ª posição.