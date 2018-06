Leverkusen vira na prorrogação e avança à semifinal da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen conseguiu uma heroica virada sobre o Werder Bremen nesta terça-feira, em casa, e garantiu vaga para a semifinal da Copa da Alemanha. Depois de começar perdendo por 2 a 0, o time anfitrião conseguiu a igualdade no segundo tempo e confirmou a classificação com mais dois gols na prorrogação: 4 a 2 no fim das contas.

Julian Brandt fez os dois no tempo regulamentar. Karim Bellarabi e Kai Havertz marcaram os gols da classificação. O Werder Bremen havia iniciado o jogo de maneira avassaladora, com gols aos quatro e aos sete minutos da etapa inicial - Max Kruse e Aron Johannsson fizeram, respectivamente.

Ainda nesta terça-feira, o Bayern de Munique visitou o Paderborn, da terceira divisão nacional, e se classificou à semifinal ao golear por 6 a 0. Foi a 19.ª vitória do Bayern nos últimos 20 jogos oficiais disputados.

Os outros confrontos das quartas de final acontecem nesta quarta-feira. O Eintracht Frankfurt receberá o Mainz e Schalke 04 enfrentará o Wolfsburg, em casa. Na quinta-feira haverá o sorteio dos confrontos das semifinais.