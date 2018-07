Levir admite dificuldade do Atlético, mas exalta vitória

Vindo de uma goleada histórica sobre o Corinthians na Copa do Brasil, o Atlético-MG entrou em campo embalado para pegar a Chapecoense no último sábado. O momento da equipe, aliado ao apoio da torcida e à esperada fragilidade do adversário faziam com que a previsão fosse de mais uma grande atuação atleticana. Mas não foi isso que aconteceu. Os donos da casa tiveram muita dificuldade e contaram com o gol solitário de Douglas Santos para vencer por 1 a 0.

"Vamos comemorar esse resultado porque foi o que podíamos fazer hoje. Para mim, não foi surpresa a dificuldade que tivemos. A melhor coisa foi o fato de a torcida ter vindo e entendido que o time travou um pouco, mas tivemos humildade para marcar. Uma derrota ou empate quebraria um pouco do entusiasmo da vitória sobre o Corinthians, então, fiquei muito feliz com o resultado", declarou Levir Culpi.

Em certos momentos da partida, a Chapecoense foi superior, pressionou o Atlético-MG e só não arrancou um empate porque Victor, mais uma vez, foi salvador. Levir admitiu que a atuação de sua equipe não foi das melhores, mas fez questão de exaltar os jogadores e a torcida pelo triunfo.

"Os jogadores estão de parabéns e a torcida também, porque reconheceu quando recuamos taticamente, mas tivemos umas cinco oportunidades para marcar. Embora a gente tenha passado um certo sufoco, ainda assim tivemos momentos bons durante a partida", comentou.