Levir admite jogo feio com Corinthians, mas exalta vitória

Levir Culpi não escondeu que faltou técnica e mais lances bonitos na partida do Fluminense contra o Corinthians, na noite desta quinta-feira, no Mané Garrincha. Mas ficou satisfeito com a vitória por 1 a 0. Para o treinador, o time carioca venceu um "concorrente direto" na briga pelo G4 e pelo título.

"No aspecto técnico não foi muito bonito. Os times marcaram bem, mas mesmo assim a vitória foi justa. Tem um valor grande, vencemos o melhor time do Brasil nos últimos anos. É um concorrente direto. Desta vez a bola entrou e foi merecida", comentou o treinador.

Com o triunfo, o Fluminense alcançou os mesmos 13 pontos do rival paulista, que é o 5º colocado. A equipe carioca está mais abaixo, na nona posição, por ter uma vitória a menos neste início de Brasileirão. Já pensando na próxima partida, contra o Sport, no domingo, Levir Culpi admitiu preocupação com possíveis lesões em sua equipe. Ao menos três jogadores se envolveram em lances no jogo desta quinta que podem gerar baixas no elenco.

O caso de Marcos Junior parecia o mais grave durante a partida. Ele sofreu uma pancada na cabeça e ficou com um "galo" que preocupou o departamento médico. "Segundo os médicos, o Marcos Junior foi apenas uma pancada. Ficou feio, mas nada que apresente risco. A nossa maior preocupação é com Maranhão e com Edson, que tiveram entorse no joelho. Mas aparentemente não foi tão grave", disse o treinador do Flu.