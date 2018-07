Levir aprova atuação do Atlético e reclama da arbitragem do clássico

O técnico Levir Culpi aprovou a atuação do Atlético no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Ele destacou a regularidade do seu time e avaliou que todos os setores tiveram bom nível de atuação.

"Não faltaram oportunidades para fazer o gol, o sistema defensivo funcionou bem, foi um jogo muito regular, pelo menos isso tivemos de bom. O time jogou bem, procurou criar situações e tivemos bons momentos durante a partida", analisou o técnico.

O empate, porém, mantém o Atlético um ponto atrás do rival, que lidera o Campeonato Mineiro com 14. Levir reconheceu, assim, que o resultado não foi bom para as pretensões do seu time, mas preferiu destacar que a equipe se saiu bem em um clássico disputado como visitante.

"O 1 a 1 só é melhor que o 0 a 0. Matematicamente, o resultado não foi bom, mas, em compensação, tínhamos apenas mil torcedores contra 30 do adversário e o time não pipocou, jogou legal e teve condição de vencer", acrescentou.

Levir só desaprovou a atuação do árbitro Emerson de Almeida Ferreira. Para ele, o juiz deveria ter expulsado o atacante Leandro Damião por uma entrada dura em Victor, no segundo tempo. O centroavante cruzeirense já tinha cartão amarelo, não foi advertido no lance e posteriormente fez o gol que empatou o clássico.

"O Damião solou o Victor, o bandeira chamou o árbitro e ele tinha que dar cartão amarelo, aí o jogador estaria fora. Dá para considerar o resultado justo, de certa forma, mas foi um erro capital que poderia ter nos dado a vitória", disse.

O treinador espera que o clássico marque uma arrancada do Atlético na temporada, especialmente na Copa Libertadores, torneio em que perdeu os seus dois primeiros jogos. "O jogo foi em uma situação adversa, com o Mineirão cheio, isso vai acabar motivando jogadores. Tomara que seja o jogo da entrada do Atlético nas competições. O resultado, da maneira como foi, pode colocar o time em um astral muito legal", comentou.

Após o empate de domingo, o Atlético volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar a Caldense, em Poços de Caldas, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.