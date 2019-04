Levir aprova empate em Varginha: 'Levamos grande resultado para Belo Horizonte'

O técnico Levir Culpi aprovou o empate sem gols obtido pelo Atlético-MG, diante do Boa, neste sábado, em Varginha, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Para o treinador, o resultado também foi importante porque, agora, a decisão da vaga será diante do apoio da torcida atleticana.

"O time jogou para vencer, criou situações para isso e, por muito pouco, não levamos a vitória, mas levamos um grande resultado para Belo Horizonte. Agora, a torcida é nossa e a obrigação também é nossa de vencer em casa", disse o treinador.

Levir Culpi destacou o equilíbrio mantido pelo time, mesmo quando ficou com um jogador a menos, após a expulsão do volante Zé Welison. E ainda elogiou o adversário.

"Eles têm um time bem montado, não chegou à toa nessa situação. Com a expulsão, tirei o Ricardo, coloquei o Lucas e ficamos com a igualdade de jogadores, os dois zagueiros deles ficaram sobrando, por isso não perdemos o controle do jogo. Mantivemos até a posse de bola e criamos chances. Então, foi um resultado legal que os jogadores conseguiram e vamos, agora, confirmar na volta."

Levir não polemizou com relação à intervenção do VAR, que anulou dois gols do Atlético, além de expulsar Zé Welison. "Não sei se o árbitro acertou ou errou, parece que acertou. Isso é importante, porque ganhar injustamente não é legal. Então, eu dou razão."

Antes do segundo jogo com o Boa, pelo Mineiro, o Atlético enfrenta o Zamora, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores, quarta-feira, às 19h15, no Mineirão. A equipe é a última colocada da chave, com duas derrotas.