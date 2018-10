Levir aproveita semana para fazer testes e 'conhecer' os jogadores do Atlético-MG

O técnico Levir Culpi assumiu o time do Atlético-MG há uma semana e admitiu em sua apresentação que não conhecia boa parte do elenco. Pois nesta quinta-feira o treinador aproveitou para saber um pouco mais das características de cada atleta que tem em mãos.

Durante o treino, Levir orientou os jogadores em um coletivo, no qual escalou o time titular sem novidades: Victor; Emerson, Léo Silva, Maidana e Hulk; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.

Os reservas formaram com: Cleiton; Patric, Gabriel, Juninho e Fábio Santos (suspenso); Galdezani, Nathan, Tomás, David Terans e Edinho; Denilson.

No segundo tempo do treino, Luan, Cazares, Chará e Ricardo Oliveira foram substituídos por Bruninho, Terans, Edinho e Denilson. Enquanto a equipe reserva também apresentou modificações: Michael, Patric, Martín Rea, Juninho e Fábio Santos; Galdezani, Tomás, Nathan, Leandrinho e Vinicius (base); Alerrandro.

Com estas análises, Levir Culpi vai definir no treino desta sexta ou no de sábado a equipe que vai enfrentar o Ceará, segunda-feira, às 20 horas, em Fortaleza, no fechamento da 31ª rodada do Brasileiro.

O jogo é importante para ambas as equipes. O Atlético-MG, com 46 pontos, ocupa a sexta posição e briga por uma vaga na Libertadores de 2019, enquanto o Ceará, com 34 pontos, na 14ª posição, luta contra o rebaixamento.