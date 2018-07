Levir arma Atlético-MG ofensivo para esta quarta

O técnico Levir Culpi comandou na tarde desta terça-feira, da Cidade do Galo, o último treino de preparação para o jogo decisivo diante do Colo-Colo, nesta quarta, às 19h45, no Estádio Independência, pela rodada final do Grupo 1 da Copa Libertadores. E o treinador indicou que irá escalar uma equipe bastante ofensiva para buscar a vitória por pelo menos dois gols de diferença que o time precisa para ter chances de se classificar para as oitavas de final da competição.

Sem poder contar com o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Leonardo Silva, que seguem se recuperando de lesões e nesta terça foram vetados pelo departamento médico atleticano, além de não ter Leandro Donizete, suspenso, Levir escalou uma equipe com apenas Rafael Carioca com características defensivas.

O meia Guilherme, decisivo no clássico do último domingo, contra o Cruzeiro, pela semifinal do Campeonato Mineiro, foi escalado como titular e Dátolo atuou mais recuado ao lado de Rafael Carioca. Já Luan foi o outro homem de meio-campo, enquanto Carlos e Lucas Pratto formaram a dupla de ataque no treinamento.

Para o lugar de Marcos Rocha, Levir escalou Patric, pois Carlos César, titular da lateral direita contra o Cruzeiro, não está inscrito para esta primeira fase da Libertadores. Edcarlos e Jemerson, por sua vez, formaram a dupla de zaga atleticana. Assim, o Atlético deve ir a campo com Victor; Patric, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo, Luan e Guilherme; Carlos e Lucas Pratto. Ao total, Levir relacionou 18 jogadores para o confronto.

LISTA

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Patric e Douglas Santos.

Zagueiros: Tiago, Jemerson e Edcarlos.

Volantes: Rafael Carioca, Eduardo e Danilo Pires.

Meias: Cardenas, Maicosuel e Dátolo.

Atacantes: Guilherme, Luan, Carlos, Jô e Lucas Pratto.