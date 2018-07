Levir avalia derrota do Flu como 'normal': 'Jogo foi equilibrado' O Fluminense perdeu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro ao cair para o Palmeiras por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, no Allianz Parque. Mas nada que desespere o técnico Levir Culpi. Pelo contrário, ele tratou com naturalidade o resultado e afirmou que o time carioca poderia ter obtido um placar mais favorável.