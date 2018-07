Levir celebra primeiro título no Fluminense: 'É muita coisa para mim'

O técnico Levir Culpi não precisou nem de dois meses para conquistar o seu primeiro título pelo Fluminense. Apresentado como treinador do clube em 7 de março, ele liderou o time que faturou na noite de quarta-feira a Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, ao derrotar na decisão o Atlético Paranaense por 1 a 0, em Juiz de Fora. Após o confronto no interior mineiro, o treinador celebrou o sucesso alcançado em tão pouco tempo.

"É muita coisa para mim. Eu não tenho nem um mês e meio de trabalho e já faço parte da história do Fluminense. Só tenho a agradecer às pessoas que me trouxeram, ao presidente Peter Siemsen. Agradeço à comissão técnica e aos jogadores, que foram protagonistas. Eles que resolveram", disse.

A conquista do Fluminense foi definida com o gol marcado por Marcos Júnior aos 37 minutos do segundo tempo. O atacante, porém, iniciou a decisão no banco de reservas, entrando durante a etapa final. Por isso, Levir destacou a "sorte" que teve ao realizar a alteração.

"Cara que tem sorte é isso aí. O que poderia ser melhor? Eu não sei. Eu tenho um mês e meio de trabalho. O time ainda não tem uma postura tática firme, mas mostra uma grande evolução. É, por isso, que eu agradeço aos jogadores. Tudo foi perfeito. É tudo mais do que eu mereço. Ofereço aos torcedores do Fluminense. Muita coisa para início de trabalho. Só tenho a agradecer e quero dividir com eles essa alegria que estou sentindo", afirmou.

Revelação das divisões de base do Fluminense, Marcos Júnior festejou o momento especial vivido na noite de quarta. "Com certeza é mais especial um gol na decisão. É muito emocionante. Sempre sonhei em fazer gol numa final pelo Fluminense, onde cresci. Esse título vai para esta torcida maravilhosa. Quando vi aquela bola dei o último gás. Emocionante. Primeira vez que acontece isso. Vai ficar marcado na minha vida. Minha família estava aí. Meu filho também, o Pedrinho", disse.

Campeão da Sul-Minas-Rio, o Fluminense agora volta as suas atenções para a luta por outro título, o do Campeonato Carioca. Afinal, no próximo domingo o time vai encarar o Botafogo, em Volta Redonda, pelas semifinais do torneio estadual.