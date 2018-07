Levir celebra título 'emocionante' e elogia jogadores do Atlético

Como durante boa parte da campanha do título da Copa Libertadores em 2013, o Atlético-MG abusou do coração de seus torcedores na última quarta-feira. Mas o desfecho foi o mesmo do torneio do ano passado: título conquistado e emoção nas arquibancadas, desta vez no Mineirão. A vitória por 4 a 3 sobre o Lanús, na prorrogação, deu o troféu da Recopa Sul-Americana ao time brasileiro e foi muito comemorada pelo técnico Levir Culpi.

"Foi emocionante, sempre foi assim a minha historia aqui no clube, mas a gente comemora muito quando ganha porque é muito legal ganhar título no Atlético-MG. Agradeço à torcida e ao (presidente, Alexandre) Kalil, que me deu a oportunidade de trabalhar pela quarta vez no Atlético-MG", declarou.

Depois de uma vitória por 1 a 0 na Argentina e de abrir o placar com seis minutos na última quarta, o título parecia garantido ao Atlético-MG, mas o Lanús reagiu, virou a partida e só não levou a decisão para os pênaltis porque errou demais na prorrogação. Levir admitiu a surpresa com essa postura do adversário e disse que os argentinos valorizaram ainda mais esta emocionante conquista.

"Fiquei um pouco surpreso. Lá, na Argentina, em uma atmosfera muito mais difícil, jogamos melhor que eles. Aqui, eles fizeram um gol aos 48 do segundo tempo e, depois, fizeram dois para nós na prorrogação, então é uma situação difícil de analisar. Mas os jogos decisivos são de entrega física total, os times argentinos sempre são aguerridos e, por isso, sempre é bom ganhar deles, porque nunca é fácil. Então, eles valorizaram muito nossa conquista", comentou.

A determinação de seus comandados na prorrogação, mesmo após terem sofrido o terceiro gols aos 48 minutos do segundo tempo, também agradou o treinador. "Tenho que parabenizar os jogadores pela parte psicológica do jogo. A gente estava em uma situação adversa porque é muito decepcionante tomar um gol aos 48, mas eles não deixaram a coisa cair. A torcida deu uma força boa e isso, emocionalmente, deu um suporte aos jogadores."