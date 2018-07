Levir celebra vantagem 'muito boa' e aposta na força do Santos em casa

O técnico Levir Culpi ficou satisfeito com o resultado conquistado pelo Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Após o empate por 1 a 1 com o equatoriano Barcelona em Guayaquil, o treinador destacou que o seu time soube suportar a pressão da torcida adversária e agora poderá se impor como mandante, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, quando só precisará de um 0 a 0 para avançar às semifinais.

"Agora é nossa vez, vamos jogar em casa, com nossa torcida, foi impressionante a pressão e a presença do torcedor. Podemos render ainda mais em casa e com o apoio do torcedor. Vamos jogar em casa, com a torcida do lado e podemos render ainda mais", afirmou o treinador santista.

Na avaliação de Levir, o fator casa poderá fazer a diferença para o Santos eliminar o Barcelona na próxima semana, embora ele tenha preferido evitar quantificar o peso da vantagem adquirida pelo clube ao empatar por 1 a 1 na noite de quarta-feira.

"Vai depender do que acontecer no jogo. Se pensarmos no equilíbrio que é a Libertadores, a vantagem é muito boa. Teremos agora a nossa torcida e a oportunidade de fazer um gol e liquidar o jogo. A vantagem é interessante", disse.

Ao avaliar o duelo em Guayaquil, Levir apontou que o Santos conseguiu frear o Barcelona, que apostou em um jogo físico, e elogiou a garra exibida pelos seus jogadores. "O que vimos foi um jogo extremamente físico, baseado nas bolas de linha de fundo e cruzamentos, por parte principalmente do Barcelona. Não tivemos muitas oportunidades, mesmo assim tivemos duas ou três ótimas chances no primeiro tempo. Saímos na frente e sofremos um gol de bola parada, quando eles tiveram precisão incrível. Estou muito feliz com o empenho dos jogadores. Todos se entregaram, deram 100%", comentou.

Antes de voltar a enfrentar o Barcelona pela Libertadores, o Santos terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o time vai enfrentar o Botafogo, no Engenhão, pela 24ª rodada.