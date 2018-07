Levir celebra vitória atleticana e avisa: 'Tudo pode acontecer'

O Atlético-MG venceu o Coritiba por 3 a 0 no último sábado, mesmo atuando no Paraná, e manteve vivo o sonho do título do Brasileirão. Com o resultado, a equipe chegou aos 56 pontos, quatro atrás do líder Corinthians, que ainda atua na rodada. A nove jogos para o fim da temporada, a tarefa é difícil, mas o técnico Levir Culpi acredita.

"Faltam dez jogos (para o Corinthians) e tudo pode acontecer, ainda mais quando se trata de Atlético-MG", disse, lembrando os suados títulos da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil do ano passado, quando o clube precisou reverter situações bastante desfavoráveis.

O triunfo de sábado também marcou a volta do futebol convincente do Atlético-MG. Depois do empate com o Joinville no fim de semana, o time voltou a criar bastante oportunidades e soube aproveitá-las.

"Aproveitamos melhor as oportunidades e ainda criamos algumas outras. O time esteve firme nesse aspecto, defensivamente também. Foi uma vitória significativa para nós porque enfrentaremos o Internacional com a nossa torcida. Agora é a nossa vez", avaliou Levir.