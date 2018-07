Levir celebra vitória do Atlético-MG e 'impulso' para a Libertadores

Pressionado pela irregularidade neste início de temporada, o Atlético-MG finalmente conseguiu uma contundente vitória diante da URT, no domingo, por 4 a 0. O resultado foi importante para a classificação da equipe no Campeonato Mineiro, mas principalmente para embalá-la para o fundamental confronto diante do Independiente Santa Fé na quarta-feira, na Colômbia, pela Copa Libertadores.

"A vitória dá um impulso e um lado positivo para gente jogar quarta-feira. Mas o jogo na Colômbia vai ser muito diferente. O campeonato regional tem uma diferença muito grande da Libertadores, não dá para tirar uma base. Mas a vitória deixa o ambiente mais descontraído e mais confiante", comentou o técnico Levir Culpi.

O treinador admitiu que espera bem mais dificuldade contra o time colombiano, mas garantiu que vai a Santa Fé em busca somente da vitória. Isto porque o Atlético-MG ainda não somou pontos após duas partidas na Libertadores e é o último colocado no Grupo 1, enquanto o Independiente é o líder da chave, com seis pontos.

"Eles (Independiente Santa Fé) têm um conjunto melhor, então nós vamos ter uma dificuldade maior porque nosso time ainda separa, ainda não compacta em alguns momentos. Mas temos a qualidade técnica que pode definir a partida, então temos que estar com máxima a concentração", analisou.