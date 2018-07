Levir celebra vitória do Fluminense na estreia: 'Resultado justo'

"Eles estavam com esquema defensivo muito compacto no inicio, difícil de penetrar. Ficamos no toque de bola até achar o gol. Depois, ficou mais aberto, chance aqui, chance lá. O resultado foi justo. Nas ações do jogo, o Fluminense esteve um pouco melhor", considerou.

Levir se mostrou bastante satisfeito com o desempenho do Fluminense, mas em especial com dois jogadores. O treinador exaltou o oportunismo de Fred, que teve poucas oportunidades mas conseguiu deixar sua marca, e a habilidade de Gustavo Scarpa, um dos destaques da partida.

"Fica evidente em alguns jogos a qualidade individual de certos jogadores. Scarpa pode render ainda mais do que isso. Mas prefiro não falar muito da parte individual, porque ela depende muito do coletivo. Uma coisa puxa a outra. Mas é difícil às vezes não reconhecer uma atuação como a do Fred. São situações atípicas, muda de jogo para jogo", elogiou.