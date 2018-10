Levir comanda primeiro treino no Atlético-MG e perde José Welison por lesão

Contratado na última quarta-feira, o técnico Levir Culpi comandou nesta sexta-feira seu primeiro treino no Atlético-MG. E, logo de cara, o veterano treinador terá que lidar com uma importante baixa: o volante José Welison, que sofreu uma grave lesão no joelho direito.

O jogador sentiu um problema na derrota para a Chapecoense, no último dia 7, e foi desfalque no empate com o América-MG. Examinado, ele teve diagnosticada uma lesão no menisco medial, que o obrigará a ser submetido a cirurgia neste sábado. O Atlético-MG não divulgou uma previsão do período de afastamento.

Sem José Welison, Adilson seguirá como titular do meio de campo atleticano contra o Fluminense, neste domingo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Se perdeu o volante titular, Levir poderá contar com o retorno de Chará, desfalque nas últimas partidas por estar defendendo a seleção da Colômbia.

"Sempre pensamos em ganhar. Infelizmente, não conseguimos nas últimas rodadas, mas as metas estão sempre claras, os objetivos estão claros e a equipe sabe quais são. Estar na Libertadores é bom para qualquer jogador, é um campeonato de muito prestígio, que vale muitas coisas e, por isso, o grupo está focado nisso", declarou o colombiano nesta sexta.

Em seu primeiro treino com o time, Levir não fez mistério e indicou a escalação que vai a campo no domingo, com: Victor; Emerson, Maidana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. Na sexta colocação da tabela, o Atlético-MG precisa da vitória para seguir tranquilo na zona de classificação para a Libertadores.

"A gente precisa unir o grupo. O time focado e unido vence qualquer barreira. Essa é a filosofia dele (Levir) e creio que ele vai nos ajudar muito na reta final. É um cara que passa bastante confiança para a gente e vai somar bastante", avaliou o atacante Edinho.