Levir comanda rachão e não confirma entrada de Cárdenas na vaga de Dátolo

A expectativa é de que Cárdenas ganhe uma vaga no time, no lugar de Dátolo. O treinador testou esta formação na segunda. Mas não garantiu a escalação do colombiano para o jogo do meio de semana, válido pela 16ª rodada.

Se confirmar a mudança, o Atlético entrará em campo na quarta com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto, Cárdenas (Dátolo) e Thiago Ribeiro; Lucas Pratto.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni, Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Pedro Botelho, Carlos César;

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva;

Volantes: Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires, Leandro Donizete, Eduardo;

Meias: Giovanni Augusto, Cardenas, Dátolo;

Atacantes: Guilherme, Thiago Ribeiro, Lucas Pratto, Carlos.