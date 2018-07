Levir comanda treino do Atlético com Victor e sem Jô

Ainda não foi nesta segunda-feira que o técnico Levir Culpi pôde contar com o elenco completo do Atlético Mineiro às vésperas da decisão da Recopa sul-americana. O time contou com o retorno do goleiro Victor, mas teve o desfalque de Jô, que também estava cedido à seleção brasileira durante a Copa do Mundo.

Os dois jogadores enfrentaram atrasos no voo para chegar à Ezeiza, na grande Buenos Aires, onde o grupo atleticano está treinando para o confronto com o Lanús, nesta quarta-feira. Victor, contudo, conseguiu chegar a tempo de participar das atividades desta tarde no CT da AFA (Associação de Futebol da Argentina). Já o atacante Jô só vai se juntar à delegação nesta noite.

Sem o jogador, Levir Culpi formou o ataque com Diego Tardelli e André, sem indicar se Jô terá uma das vagas do setor no primeiro jogo da Recopa, que reúne os últimos campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, em duas partidas - a volta será disputada na quarta da próxima semana, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O atacante ainda tem o treino desta terça para recuperar seu espaço no time, apesar da falta de ritmo, por ter sido reserva da seleção no Mundial. Se Jô ficar realmente de fora, o Atlético entrará em campo escalado com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho e Maicossuel; Diego Tardelli e André.