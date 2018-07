Levir comanda treino do Fluminense e testa Maranhão como titular

Apresentado há duas semanas, Maranhão ainda não atuou com a camisa do Fluminense. Ele chegou a ficar no banco no duelo diante de seu ex-time no último sábado, mas não entrou. Com isso, sua primeira oportunidade deve ser logo como titular, na vaga de Richarlison, que trabalhou entre os reservas nesta quarta-feira.

Maranhão inclusive foi um dos destaques do treino tático, no qual Levir pediu que os jogadores do time titular explorassem a velocidade do meia-atacante. O Fluminense treinou com: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Maranhão e Fred.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o volante Pierre fez trabalho de transição com o preparador físico Jefferson Souza. Outra novidade do treino foi o meia Robert. Considerado grande promessa da base do Fluminense, o jogador de 19 anos estava emprestado ao Barcelona B, não vingou e foi reintegrado ao elenco tricolor nesta quarta.