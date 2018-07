Levir comanda treino físico no Flu e diretoria recua sobre anulação do clássico

O técnico Levir Culpi comandou neste sábado um treino físico com o elenco do Fluminense a dois dias do duelo contra o São Paulo, marcado para esta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas se revezaram entre campo e academia, supervisionados pelos preparadores físicos. O elenco procura esquecer o polêmico duelo contra o Flamengo na última quinta-feira, quando saíram de campo derrotados por 2 a 1. Na ocasião, o Fluminense teve um gol que foi anulado primeiramente, validado na sequência e depois anulado pelo árbitro Sandro Meira Ricci.

A diretoria do time tricolor cogitou pedir a anulação da partida por suspeitar de influência externa na decisão do lance, mas voltou atrás. Os dirigentes acreditam que a briga nos bastidores pode não surtir efeito e ainda desconcentrar a equipe que briga por uma vaga no G6 do Brasileirão.

Com a derrota, o Fluminense caiu para a sexta colocação, com os mesmos 46 pontos do Grêmio, que está em sétimo. A equipe tricolor ainda fará um treino neste domingo, que é quando Levir Culpi deve comandar uma atividade tática para definir os titulares para o duelo contra o São Paulo.