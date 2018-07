Levir comemora 'goleada' de 1 a 0 em jogo difícil para o Atlético-MG

"Eu estava brincando com os jogadores no vestiário, dizendo que foi uma vitória de goleada. A gente precisa valorizar pela maneira como foi. O jogo foi duríssimo, o Figueirense com um time muito bem colocado em campo, defensivamente e fisicamente, e ainda criando oportunidades em alguns contra-ataques. Mas nós também criamos muitas situações, tivemos duas bolas na trave, dois chutes bonitos. Então, o jogo foi bonito, interessante, emocionante", analisou.

A vitória manteve o Atlético-MG na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 32 pontos, três a mais do que o Corinthians e com oito gols de saldo a mais do que o time paulista, que entrará em campo neste domingo para encarar o Coritiba, fora de casa, no complemento da 15ª rodada.

Levir, porém, já pensa no próximo compromisso e espera que a torcida atleticana volte a lotar o Mineirão na quarta-feira, quando o time vai enfrentar o São Paulo. "A gente precisa comemorar essa vitória e, agora, na quarta-feira, vamos novamente fazer recorde de público lá no Mineirão e ir para cima do São Paulo", disse.