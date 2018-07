Levir confirma Atlético titular e Leonardo   Silva no domingo

O técnico Levir Culpi confirmou na manhã desta sexta-feira que não vai poupar nenhum jogador considerado titular do Atlético na partida contra o Boa, domingo, em Varginha, pela rodada final do Campeonato Mineiro. Assim, a principal atração da equipe será o retorno do zagueiro Leonardo Silva ao time.

O capitão atleticano ficou mais de um mês afastado dos gramados por causa de uma fratura na mão esquerda. Recuperado, ele entrou no último domingo no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro. Agora está de volta ao time titular, ocupando a vaga que vinha sendo de Edcarlos.

Nesta manhã, Levir comandou um coletivo, o último antes do duelo com o Boa, e repetiu a formação da atividade de quinta-feira, com Leonardo Silva e também o lateral-esquerdo Douglas Santos, que retorna após defender a seleção brasileira olímpica, entre os titulares.

O time do coletivo desta quinta e para o duelo com o Boa tem a seguinte escalação: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca e Cardenas; Luan, Carlos e Lucas Pratto.

Já classificado às semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético vem em boa fase, com quatro vitórias consecutivas. E o atacante argentino Lucas Pratto espera que o time amplie o momento positivo com uma vitória sobre o Boa antes do decisivo confronto com o Independiente Santa Fé, quinta-feira, no Independência, pela Copa Libertadores.

"É importante ter quatro vitórias consecutivas, jogando bem. Creio que o time está encaixando melhor, temos que ganhar domingo e, depois, pensar no Santa Fe, que é uma partida fundamental para o Atlético", comentou o atacante.