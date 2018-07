Levir confirma força máxima no Atlético contra o Democrata

Apesar da proximidade da estreia na Copa Libertadores, Levir Culpi descartou poupar titulares e confirmou o Atlético Mineiro com força máxima na partida deste sábado, contra o Democrata, no Independência, em rodada do Campeonato Mineiro. A primeira partida na Libertadores será na próxima quarta, contra o Colo Colo, no Santiago.

"É importante para pegar ritmo e vamos com o time base, normal, para cima do adversário. Vamos tentar vencer, jogar bem, já pensando na preparação para o primeiro jogo da Libertadores", afirmou o treinador, que encara a partida de sábado como o teste final do Atlético antes do jogo no Chile.

Ao escalar a equipe com força máxima, Levir Culpi confirmou a escalação de Maicosuel entre os titulares, relegando Sherman Cárdenas ao banco de reservas. O reforço, contudo, deve entrar em campo no decorrer da partida. Maicosuel vai compor o setor ofensivo com Dátolo, Luan e Lucas Pratto.

Com eles, o Atlético vai enfrentar o Democrata com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, Maicosuel e Luan; Lucas Pratto.

Goleiros: Victor, Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Patric, Pedro Botelho;

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos;

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Josué;

Meias: Cárdenas, Dodô, Dátolo, Maicosuel;

Atacantes: Jô, Lucas Pratto, Carlos, Luan.