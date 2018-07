Levir confirma que Maicosuel está fora do time titular do Atlético

Criticado pela torcida e em meio a um início de temporada fraco, o meia Maicosuel perdeu a titularidade no Atlético-MG. Quem confirmou isto foi o próprio técnico Levir Culpi, que criticou o futebol que o jogador vem desempenhando nas últimas partidas e adiantou que ele perderá a vaga para o duelo diante do Guarani, neste domingo, pelo Campeonato Mineiro.

"Os números dele não o credenciam a ser titular, tanto que não vai jogar o próximo jogo", declarou Levir nesta sexta. "Amanhã (sábado) vamos definir essa situação (do substituto). Se for ver em relação aos números, o técnico tem que ser demitido. Mas os números têm que ser interpretados corretamente também."

Maicosuel foi um dos destaques negativos da surpreendente derrota do Atlético-MG em casa diante do Atlas, quarta-feira, pela Libertadores. Foi o ponto final em sua sequência como titular, que vinha desde o jogo contra o Democrata, pela segunda rodada do Mineiro. Resta saber quem ocupará sua vaga agora: Carlos ou Cárdenas.