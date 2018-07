Levir confirma veto a Dátolo e argentinos estão fora do clássico

O Atlético Mineiro deverá ser 100% brasileiro no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pelo Estadual. Nesta sexta-feira, após treino fechado para a imprensa, o técnico Levir Culpi confirmou que o meia Dátolo está vetado, por conta de dores na coxa direita. O atacante Lucas Pratto, também argentino, está readquirindo forma física depois de sofrer lesão muscular. Por isso, não joga.

"O Dátolo está fora. Não vamos contar com ele para esse jogo. Vamos fazer com ele um exame de imagem, não é nada grave. Mas não dá para jogar o clássico com um atleta que não está 100%. Neste caso é melhor segurar um pouco mais", explicou Levir

Outro estrangeiro do elenco, o meia Cárdenas, ainda não está bem adaptado ao futebol brasileiro e segue no banco de reservas, apesar da ausência de Dátolo. "Ele tem qualidade técnica acima da média e vamos utilizar o potencial dele da melhor maneira possível. O Atlético tem uma, duas maneiras de jogar e queremos que ele entre nelas. Neste momento, não tem condições de começar jogando ainda."

O treinador ainda não confirmou, entretanto, quem entra no lugar de Dátolo. Na quinta, Cesinha se juntou a Luan, Carlos e Dodô. Maicosuel, porém, também é opção. O Atlético-MG, assim, deve ser formado com: Victor; Patric, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan e Dodô; Cesinha (Maicosuel) e Carlos.